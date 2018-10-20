هجوم طالبان يرجئ انتخابات قندهار أسبوعاً

المصدر: كابول - أ ف ب

تقرّر تأجيل الانتخابات التشريعية في قندهار، بعد هجوم نفذته حركة طالبان على اجتماع أمني في مقر حاكم الولاية.

وقال الناطق باسم الرئيس الأفغاني في بيان، بعد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي، إنه تقرر تأجيل انتخابات كان من المقرّر أن تبدأ اليوم السبت في الولاية لأسبوع، على أن تعلن لجنة الانتخابات المستقلة الموعد الجديد.

و كان متوقعاً تدني المشاركة في الانتخابات قبيل الهجوم. وسيؤدي مقتل عبدالرازق إلى منع مزيد من الناخبين من التوجُّه إلى نحو خمسة آلاف مركز اقتراع في البلاد رغم تعزيز الانتشار الأمني.

وعلى الرغم من ذلك، حضّت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة الناخبين على ممارسة حقهم في التصويت الذي يكفله الدستور. وقال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس إنه من السابق لأوانه القول إن كان الهجوم الذي وقع في أفغانستان سيؤثر على نسبة الإقبال في الانتخابات.