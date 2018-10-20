الكوريتان تكملان إزالة الألغام في المنطقة الأمنية المشتركة

المصدر: سيؤول ـ د.ب.أ

أكملت الكوريتان الجنوبية والشمالية، عملية إزالة الألغام تقريباً في الجانبين الجنوبي والشمالي من المنطقة الأمنية المشتركة، والتي تعتبر خطوة أولى لنزع السلاح فيها.

وقال مصدر حكومي، أمس، إن الجانب الجنوبي أكمل عملية إزالة الألغام تقريباً، مضيفاً إن الجانب الشمالي سيدخل مرحلة التشطيبات النهائية لعملية إزالة الألغام وسيكمل العملية في غضون ساعات. وقالت مصادر، إن كوريا الشمالية كشفت عن خمسة ألغام وفجرتها في إطار عملية إزالة الألغام في المنطقة الأمنية المشتركة، التي بدأت في اليوم الأول من الشهر الجاري.

فيما لم تكشف سيؤول أي لغم في الجانب الجنوبي من المنطقة. وأضاف المصدر الحكومي، إنّ الكوريتين يجب عليهما سحب نقاط الحراسة والقوات والأسلحة النارية من المنطقة الأمنية المشتركة حتى يوم 25 الجاري، بموجب الاتفاق العسكري.

وبعد اكتمال نزع السلاح في المنطقة الأمنية المشتركة، يمكن أن يزور مدنيون جنوبيون وشماليون وسياح الجانبين الجنوبي والشمالي للمنطقة بحرية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء.