واشنطن وسيؤول تعلّقان مناورات عسكرية

المصدر: سنغافورة ـ رويترز

قال الجيش الأميركي، أمس، إنّ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، علقتا تدريبات مشتركة للدفاع الجوي، لإعطاء الفرصة للجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، إنّ وزيري الدفاع الأميركي جيم ماتيس، والكوري الجنوبي جونغ كيونغ ـ دو، اتخذا قرار تعليق المناورات التي كانت مقررة في ديسمبر المقبل. واجتمع الوزيران في سنغافورة، أمس. وقالت دانا وايت، الناطقة باسم «البنتاغون» في بيان، «إن القرار اتخذ لإعطاء العملية الدبلوماسية كل فرصة ممكنة لتستمر».

وأضافت: «الوزيران ملتزمان بإدخال تعديلات على التدريبات لضمان جاهزية قواتنا، تعهدا بالحفاظ على تنسيق قوي، وتقييم إجراء التدريبات المستقبلية».