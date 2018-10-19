واشنطن وسيؤول تعلقان مناورات عسكرية بسبب كوريا الشمالية

المصدر: (رويترز)

قال الجيش الأميركي اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية علقتا تدريبات للدفاع الجوي لإعطاء الجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية "كل فرصة ممكنة لتستمر".

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزيري الدفاع الأميركي جيم ماتيس والكوري الجنوبي جونج كيونج-دو اتخذا قرار تعليق المناورات التي كانت مقررة في ديسمبر. واجتمع الوزيران في سنغافورة اليوم الجمعة.

والمناورات التي تحمل اسم (فيجيلنت إيس) هي إحدى المناورات العديدة التي عُلقت لتشجيع الحوار الذي يهدف إلى دفع كوريا الشمالية إلى التخلي عن أسلحتها النووية.