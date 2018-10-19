مقتل قائد شرطة قندهار في هجوم لـ«طالبان»

خلّف إطلاق نار دامٍ، تبنّته حركة طالبان داخل ولاية قندهار، أمس، ثلاثة قتلى، ضمنهم قائد شرطة الولاية، إضافة إلى 12 جريحاً. وأعلن متطرّفو طالبان أن الهجوم كان يستهدف قائد قوة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان الذي كان يحضر اجتماعاً أمنياً.

وجاء في بيان لناطق باسم قوة الحلف الأطلسي أنّ الجنرال الأميركي سكوت ميلر، الذي كان يشارك في اجتماع أمني في الولاية قبل الانتخابات التشريعية في أفغانستان، نجا من الهجوم. وأصيب ثلاثة أميركيين بجروح في تبادل إطلاق النار. وقال مصدر أمني إن «قائد شرطة قندهار الجنرال عبد الرازق والقائد المحلي للمخابرات الأفغانية قُتلا، والحاكم في حالة حرجة».

وأصيب 6 من الحراس الشخصيين وعنصران من المخابرات الأفغانية. كما قُتل صحفي في تبادل إطلاق النار. وروى مسؤول في مستشفى قندهار أن مسؤولين تم إيداعهم قسم الطوارئ. وقال مصدر أمني في قندهار إن مطلق النار هو أحد الحراس الشخصيين للحاكم، وتم قتله. قندهار ـ أ.ف.ب