بوتين: ترامب يريد إصلاح العلاقات معنا

المصدر: سوتشي ـ رويترز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إنّ نظيره الأميركي دونالد ترامب يستمع له ويحرص على تحسين العلاقات الأميركية الروسية المتدهورة، على الرغم من تعقد الموقف في المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة.

وجاء تصريح بوتين، في سوتشي، رداً على سؤال حول موقفه من الرأي القائل إن ترامب لا يستمع إلا لنفسه. وأضاف الرئيس الروسي أن من الطبيعي أن تكون بينهما اختلافات بشأن العديد من الأمور. على صعيد آخر، قال بوتين إن بلاده لن تستخدم ترسانتها النووية إلا رداً على هجوم، مضيفاً: «ليس لدينا عقيدة استخدام سلاح نووي في ضربة وقائية».