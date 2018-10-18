الإكوادور تطرد سفير فنزويلا لاتهام رئيسها بالكذب

المصدر: د ب ا

قررت الإكوادور اليوم الخميس طرد سفير فنزويلا لدى كيتو بعد أن وصف وزير الإعلام الفنزويلي، رئيس الإكوادور لينين مورينو بالكاذب.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "في مواجهة التصريحات المسيئة، التي أدلى بها أمس الوزير خورخي رودريجيز ضد رئيس الإكوادور لينين مورينو، قررت الحكومة الوطنية طرد السفير الفنزويلي لدى الاكوادور من بلادنا".

واتهم رودريجيز مورينو بالكذب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما قال إن بلاده تستقبل 6000 فنزويلي يوميا.

وقال رودريجيز للصحفيين: "انصت الى رئيس من هذه القارة بدهشة، لأنني لا أستطيع أن أصدق أنه من الممكن أن يكذب كثيرا حتى أمام منتدى مثل الأمم المتحدة".

وقالت الإكوادور إنها لن تتسامح مع أي مظهر من "عدم الاحترام لسلطاتها"، لكنها ستواصل مساعدة مهاجرين فنزويلا.

وأدت الأزمة الاقتصادية والسياسية في فنزويلا إلى فرار حوالي 2.3 مليون من مواطني البلاد الى الخارج منذ العام 2014.