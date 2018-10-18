واشنطن تلمّح لاحتمال رفع العقوبات عن تركيا إثر صفقة برانسون

المصدر: بروكسل - وكالات

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، عقب محادثات في أنقرة، أن واشنطن ربما ترفع الآن عقوبات فُرضت على تركيا أثناء الخلاف على توقيفها القس الأميركي أندرو برانسون، قبل الإفراج عنه بشكل فجائي.

وقال بومبيو للصحافيين، خلال توقف طائرته في بلجيكا للتزود بالوقود: «سيكون لدينا قرار بهذا الشأن قريباً، لكن بعض العقوبات التي فُرضت كانت مرتبطة بشكل مباشر بالقس برانسون، وهناك منطق الآن في رفع تلك العقوبات أيضاً». والتقى بومبيو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو في أنقرة، أمس، ولم يتطرق جاويش أوغلو إلى مسألة العقوبات المرتبطة ببرانسون مباشرة، لكنه أعلن أن أي خطوات أميركية كتلك «لا معنى لها».