طائرة ميلانيا تهبط بسلام بعد عطل

أعلنت ستيفاني جريشام، الناطقة باسم السيدة الأولى الأميركية ميلانيا ترامب، في بيان أمس، أن طائرة السيدة الأولى عادت إلى قاعدة آندروز الجوية المشتركة بعدما تعرضت «لمشكلة ميكانيكية» أمس.

وجاء في بيان منفصل لممثل مراسلي البيت الأبيض، الذين كانوا على متن الطائرة، أن مقصورة الركاب بدأت تمتلئ بالدخان بعد نحو 15 دقيقة من إقلاع الطائرة، وأن رائحة شيء يحترق انتشرت في الأجواء. وهبطت الطائرة بسلام. وقالت جريشام: «كل شيء على ما يرام، والجميع بخير».

وذكر بيان لممثل الشبكات الإعلامية أن السيدة الأولى ووزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار وآخرين على متن الرحلة نُقلوا إلى طائرة ثانية.