ترامب يؤكد الترشح لولاية ثانية في 2020

المصدر: واشنطن - وكالات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أنه سيكون مرشحاً لولاية ثانية من أربع سنوات في العام 2020، مبدداً بذلك التكهنات حول نواياه.

وقال الرئيس الأميركي لشبكة «فوكس بيزنس» رداً على سؤال حول رغبته في الترشح: «نعم، مئة بالمئة».

وحول منافسيه المحتملين، أشار إلى الملياردير مايكل بلومبيرغ الذي لم يستبعد الترشح للرئاسة الأميركية، وأعلن للتو أنه سجل نفسه مجدداً كديمقراطي، لكنه اعتبر أن فرصه ضئيلة بالفوز.

وأضاف الرئيس الأميركي أن «هناك الكثير من الأشخاص الذين سيترشحون، أتوقع أشخاصاً سيئين بالفعل». وحول احتمال ترشح مايكل أفيناتي المحامي الذي يحظى بتغطية إعلامية واسعة، رد ترامب: «لا أعتقد أنه شخص جدي».

في سياق آخر، كشف تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» أمس، استناداً إلى دوائر حكومية رفيعة المستوى، أن ترامب يعتزم إلغاء اتفاق بريدي مع الصين عمره 144 عاماً، وذلك بناءً على نصيحة من مستشاره للشؤون الاقتصادية بيتر نافارو.

يذكر أن الاتفاق يتيح للشركات الصينية الحصول على تخفيضات كبيرة في رسوم إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة، ما يسمح لها بتقديم أسعار أقل من منافسيها هناك.

وحسب تقرير الصحيفة، فإن الاتفاق المبرم في 1874، ويضم 192 دولة، تم تعديله في عام 1969 بحيث جرى تحسين وضع الدول الفقيرة والنامية بما فيها الصين بصورة ملحوظة مقارنة بالدول الغنية في أوروبا وأميركا الشمالية.