4 قتلى أحدهم نائب مرشح للانتخابات التشريعية في انفجار بأفغانستان

المصدر: (أ ف ب)

أعلن مسؤولون أفغان مقتل أربعة أشخاص أحدهم نائب مرشح للانتخابات التشريعية التي ستجري في 20 اكتوبر في أفغانستان في انفجار قنبلة الأربعاء في مقر حملته في لشكركاه بجنوب البلاد، في هجوم تبنته حركة طالبان.

وقال عمر زواك الناطق باسم حاكم ولاية هلمند (جنوب)، إن النائب جبار كهرمان كان يلتقي مؤيديه عندما وقع الانفجار.

وأوضح أن "سبعة أشخاص آخرين جرحوا في انفجار القنبلة التي كانت مخبأة تحت أريكة".

وأضاف أن "ثلاثة مشتبه بهم أوقفوا".

من جهته، صرح وزير الداخلية ويس أحمد برمك للصحافيين إن كهرمان كان أحد أربعة أشخاص قتلوا في الهجوم في لشكركاه كبرى مدن ولاية هلمند.

ودان الرئيس أشرف غني الهجوم الذي أودى بحيان كهرمان الذي أرسل إلى هلمند في 2016 كموفد للمساعدة في دحر طالبان. واستقال كهرمان في وقت لاحق.

من جهة أخرى، هاجم مسلحون الأربعاء موكب مرشح كان متوجها إلى مدينة بولي عالم في ولاية لوغار جنوب كابول، بدون أن يسببوا إصابات حسب ما صرح شمساد لاراواي الناطق باسم حاكم الولاية لوكالة فرانس برس.

وأضاف أن عبوة ناسفة انفجرت أيضا في الولاية نفسها بالقرب من مهرجان انتخابي لمرشح آخر، لكن الانفجار لم يؤد إلى سقوط جرحى.