خطف 11 عنصراً أمنياً إيرانياً

المصدر: أ.ف.ب

خُطف 11 عنصراً أمنياً إيرانياً على الأقل، بينهم عناصر في جهاز استخبارات حرس الثورة، في جنوب شرق البلاد على الحدود مع باكستان، حسبما ذكرت تقارير إعلامية، أمس.

واتهم حرس الثورة «مجموعات إرهابية توجهها وتدعمها قوات أجنبية» بالخطف، وطالب باكستان باتخاذ الخطوات اللازمة. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أعلنت أن 14 عنصراً أمنياً اختطفوا عند الحدود، فيما كتبت وسائل إعلام محلية ومصادر أخرى أن عدد المخطوفين 11. وذكرت الوكالة، أن العناصر «اختطفوا في منطقة لولَكدان الحدودية على يد جماعة إرهابية»، بدون أن توضح هوية الخاطفين. وتقع قرية لولَكدان على بعد 150 كيلومتراً جنوب شرق زهدان كبرى مدن سيستان بلوشستان المضطربة. وأكد حرس الثورة على موقعه الإلكتروني، أن عملية الخطف نفذها أشخاص «متسللون مرتبطون بمجموعات مناهضة للثورة». وذكر البيان أن عمليات البحث عن المسؤولين جارية.