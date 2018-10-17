تعديل وزاري في فرنسا يشمل حقائب عدة بينها الداخلية

المصدر: باريس - د.ب.أ

بعد أسبوعين من استقالة وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن تعيين وزير جديد في هذا المنصب، في إطار تعديل وزاري أوسع.

وأعلن قصر الاليزيه، أمس، أنه قد تم تعيين كريستوف كاستنير، زعيم حزب «الجمهورية إلى الأمام»، في منصب وزير الداخلية، خلفاً لكولومب. ومن المقرر أن يتخلى كاستنير، الذي يعتبر من أفراد الدائرة الداخلية لماكرون، عن منصبه في الحزب. وفي خطاب تنصيبه، قال وزير الداخلية الجديد إن مكافحة الإرهاب وسلامة كل مواطن، تأتي على رأس أولوياته.

وفي الوقت نفسه، جرى أمس، تعيين لوران نونيز، الذي كان يترأس وكالة الاستخبارات الداخلية، مساعداً لكاستنير كوزير دولة. كما تم تعيين فرانك رييستر وزيراً للثقافة، وديدييه جيوم للزراعة، وجاكلين جوراولت وزيرة للتماسك الإقليمي.