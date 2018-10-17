ملاحقة لاجئ سوري احتجز امرأة رهينةً في ألمانيا

المصدر: كولونيا - د.ب.أ

أعلن الادعاء العام في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، أمس، عن إصدار أمر اعتقال بحق اللاجئ السوري منفّذ واقعة احتجاز امرأة في محطة القطار الرئيسة بالمدينة أول من أمس.

وأوضح ناطق باسم الادعاء أن الأمر الصادر متعلق بواقعتي محاولة قتل إضافة إلى احتجاز رهينة. وكان المتهم أشعل مزيجاً من المواد الحارقة في مطعم للوجبات السريعة بالمحطة واحتجز امرأة رهينةً.

وأعلن ناطق باسم الشرطة الألمانية عن تحديد هوية منفذ حادث الاحتجاز. وأوضح أن محتجز الرهينة هو صاحب الأوراق التي تم العثور عليها في مكان الاحتجاز، وهو سوري (55 عاماً) حائز على وضع لاجئ، كما أنه معروف للشرطة. وجاءت هذه التصريحات بعد فترة من تمكّن الشرطة من فض الاحتجاز وتحرير الرهينة.