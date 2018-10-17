حكومة نصفها من النساء في إثيوبيا

المصدر: أديس أبابا - أ.ف.ب

كشف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس، عن تشكيل حكومة مصغّرة، شغلت النساء نصف مقاعدها للمرة الأولى في تاريخ البلاد، على ما قال مسؤول كبير.

وتشغل النساء مناصب رئيسية في الحكومة المؤلفة من 20 وزيراً، والتي تتضمن وزارة السلام المستحدثة للإشراف على الشرطة الفدرالية ووكالات الاستخبارات، على ما أفاد رئيس أركان الجيش الإثيوبي فيتسام اريغا. وكتب اريغا على «تويتر» أنّ «النساء سيتولين حقائب وزارية رئيسية بما فيها وزارات السلام والتجارة والصناعة والدفاع».

وستكون عائشة محمد هي أول امرأة تشغل منصب وزير الدفاع في البلد الأفريقي الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة. كما عينت رئيس البرلمان مفريات كامل وزيرة للسلام، وهي كانت أيضاً أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ البلاد في أبريل الفائت. وكانت الحكومة السابقة تضم 28 وزيراً، من بينهم خمس نساء فقط.

ويعد الإعلان عن حكومة نصفها من النساء، هو الأخير في سلسلة من الإصلاحات التي طبقها آبي منذ توليه منصبه في أبريل بعد أكثر من عامين من الاضطرابات المناهضة للحكومة التي ساهمت في الاستقالة المفاجئة لسلفه لهايلي ميريام ديسيلين.