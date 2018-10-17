ماتيس: ترامب يدعمني مئة بالمئة

المصدر: هوشي منه - أ.ف.ب

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، أمس، أن دونالد ترامب أكد له تأييده الكامل له، وذلك غداة تصريحات للرئيس الأميركي أثارت على ما يبدو تساؤلات بشأن مصيره.

وأكد ماتيس للصحافيين على متن طائرة أقلته من واشنطن إلى هوشي منه في مستهل جولة آسيوية تشمل فيتنام وسنغافورة، أنه تحدث مباشرة مع ترامب هاتفياً أمس. وقال ماتيس «قال لي أنا معك مئة بالمئة». وجاءت تصريحات ماتيس بعد أن بثت شبكة «سي.بي.إس» التلفزيونية الأحد الماضي، مقابلة مع ترامب ألمح فيها إلى احتمال مغادرة ماتيس البنتاغون.

وقال «ربما يكون ذلك. أعتقد أنه ديمقراطي نوعاً ما، إذا أردتم معرفة الحقيقة». وأضاف «لكن الجنرال ماتيس شخص طيب. نتفق معه بشكل جيد جداً. ربما يغادر، أعني أنه في مرحلة ما الجميع يغادرون». وقال ماتيس «أنا ضمن فريقه. لم نتحدث أبداً عن مسألة مغادرتي. وكما ترون هنا، نحن في طريقنا، ونواصل فحسب القيام بعملنا، ليس هناك مشكلة». وأضاف بأنه لم يتسجل أبداً لدي أي من الأحزاب السياسية وأن من هم في الجيش «غير سياسيين بكل فخر».