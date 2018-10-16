ماتيس: لم أتحدث عن استقالتي من منصبي مع ترامب مطلقاً

المصدر: (د ب أ)

قال وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، إنه لم يتحدث مطلقاً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول استقالته من منصبه.

وقال ماتيس رداً على تلميح ترامب في مقابلة مع برنامج "60 منيتس" الذي أذاعته شبكة (سي بي إس) الأميركية بأن وزير الدفاع ربما يخطط للاستقالة: "أنا ضمن فريقه (ترامب)، لم نتحدث مطلقاً عن الاستقالة، نحن نواصل أداء عملنا"، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأوضح ماتيس، في تصريحات للصحفيين أثناء رحلته إلى فيتنام، أنه لم يشاهد مقابلة ترامب.

كما قال إنه لم يسجل نفسه مطلقاً ضمن أي حزب سياسي، رداً على وصف ترامب له بأنه "ديمقراطي نوعاً ما".