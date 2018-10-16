إصابة 3 أشخاص خلال عملية لتحرير رهينة في محطة قطارات ألمانية

المصدر: كولونيا (ألمانيا) - أ.ف.ب

أدت عملية احتجاز رهينة، أمس، في محطة قطارات مدينة كولونيا الألمانية إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، بينهم منفذ عملية الاحتجاز الذي أصيب بجروح بالغة عند هجوم القوات الخاصة.

ولم تعرف على الفور دوافع الاعتداء. وكتبت الشرطة المحلية في تغريدة على «تويتر» أن «محتجز الرهينة أصبح في قبضتنا، لقد أصيب بجروح بالغة خلال العملية ويحاول جهاز الإسعاف إنقاذه».

وكان ناطق باسم الشرطة ذكر لقناة «إن تي في» الإخبارية نقلاً عن شهود عيان أن المهاجم «اقتحم صيدلية وأخذ امرأة رهينة». وقال الناطق إنه «تم إغلاق المحطة أمام الركاب وتعطلت حركة القطارات» كإجراء وقائي.