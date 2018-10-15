جون كيلي يتجاهل إقالته

وصفت الصحافية لوليفيا نوزي في مجلة «نيويورك»، اللقاء الذي جمعها بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، أخيراً، بعد علمه بأنها تجري تحقيقاً بشأن علاقته المتوترة برئيس طاقم الموظفين جون كيلي، بالغريب جداً.

وكانت مصادر الصحيفة قد أفادت بأن ترامب حاول طرد رئيس طاقم موظفي البيت الأبيض جون كيلي، لكنه لم يفلح لأن هذا الأخير يستمر في «تجاهله»، ولأن ترامب لا يعلم بمن يتصل لأن كيلي نفسه هو من يقوم بعمليات الإقالة في العادة.

وتفيد الصحافية أن ترامب قال لها في الإجتماع: «سمعت للتو أنك تقومين بإعداد قصة حول هذه القضية»، أود أن أقول «الجنرال كيلي يقوم بعمل جديد جداً، ونحن على علاقة طيبة جداً، والبيت الأبيض يسير بشكل سلس للغاية»، وأنه «سعيد جداً» مع رئيس طاقم الموظفين ولا ينظر في استبداله.

وكانت التكهنات بشأن العلاقة المتوترة بين الإثنين تسري منذ مدة، واستمرت حتى بعد إعلان البيت الأبيض أنه سيبقى حتى 2020، حيث قال أحد المطلعين لمجلة «نيويورك»: «عندما يقول الرئيس أريدك أن تغادر، فإن كيلي يتجاهله».

وعندما سألت الصحافية كيلي عن رأيه بالرئيس قال: «إنه رئيس عظيم. ونحن نختلف أحياناً»، و«تخلصنا من بعض الجهات السيئة ويعمل الجميع معاً بشكل جيد جداً».