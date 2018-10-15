ميلانيا ترامب ضحية التنمر!

قالت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب في مقابلة تم بثها على قناة «إي بي سي نيوز» أخيراً، أنها تعتبر نفسها الأكثر عرضة للتنمر في العالم.

وكانت ميلانيا تناقش مبادرتها لرعاية الأطفال «بي بست» حول محاربة التنمر الإلكتروني على الإنترنت، خلال رحلتها المنفردة إلى أفريقيا، عندما قالت: «بإمكاني القول إنني الشخص الأكثر عرضة للتنمر في العالم»، مضيفة: «أحد أشكاله، إذا ما رأيت فعلاً ما يقوله الناس عني».

وخلال المقابلة على قناة «إي بي سي نيوز»، ضحكت ميلانيا ترامب عندما سئلت عما إذا كانت الأكثر سيطرة على قرارات زوجها في البيت الأبيض، فأجابت: «أوه، أتمنى ذلك». وقالت: «أمنحه نصيحتي الصادقة ورأيي الصريح، وهو يفعل ما يريده».

وأضافت ميلانيا إن بين طاقم زوجها أشخاصاً يعملون معه لا تثق بهم، سابقين وحاليين، وجاءت تعليقاتها في اعقاب مقال رأي لمسؤول حكومي في صحيفة نيويورك تايمز، زعم أن هناك «مقاومة» داخل إدارة ترامب.

وعندما سئل ترامب بشأن ما قالته زوجته على قناة «فوكس نيوز»، ألقى باللوم على وافد جديد إلى واشنطن ممن قام بتعيينهم، لكنه قال إنه أكثر سعادة مع فريقه الآن، مضيفاً: «هل هناك أشخاص لا أحبهم؟ «نعم، وسوف نزيلهم»».