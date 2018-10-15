ترامب يلمح إلى احتمال مغادرة ماتيس منصبه

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن وزير دفاعه جيم ماتيس ربما يغادر منصبه، مشيراً إلى أن الأخير ديمقراطي بشكل أو آخر. ويعتبر ماتيس إحدى الشخصيات الموثوقة في إدارة ترامب، إلا أنه شخصية مستقلة قادرة على إحداث التوازن.

وفي مقابلة تبث في برنامج «60 دقيقة» على محطة «سي بي اس»، سُئل ترامب إذا كان ماتيس يريد أن يغادر منصبه فقال: «ربما يكون كذلك، إذا أردت أن تعرف الحقيقة، أعتقد أنه ديمقراطي بشكل أو بآخر»، وفق مقتطفات نشرتها المحطة.

وأضاف: «لكن الجنرال ماتيس رجل جيد، تفاهمنا بشكل سريع، ربما يغادر، أعني في وقت ما كل شخص سيغادر». وأوضح ترامب أنه تناول الغداء مع ماتيس قبل يومين، وأن ماتيس لم يبلغه نيته مغادرة منصبه.

ويأتي الحديث عن مغادرة ماتيس منصبه بعد أن المح ترامب إلى تغييرات مقبلة في حكومته، التي شهدت الأسبوع الماضي، تقديم سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي استقالتها. وقال ترامب إنه «يغير بعض الأشياء» من حوله، مردفاً: «أعتقد أن لدينا حكومة عظيمة، أنا غير سعيد ببعض الأشخاص، أنا غير متحمس لأشخاص آخرين، فيما هناك بعض الأشخاص الذين أتحمس لهم للغاية».