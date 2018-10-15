مقتل 18 جندياً أفغانياً في هجومين لطالبان

المصدر: هرات - أ.ف.ب

قُتل 18 جنديّاً على الأقل في هجومين لحركة طالبان على موقعين عسكريين في غرب أفغانستان، على ما قال مسؤولون، أمس، فيما تتصاعد أعمال العنف قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 20 أكتوبر.

وأفاد حاكم ولاية فرح فريد بختوار، بأنّ 15 جندياً آخرين اختطفوا، فيما أصيب خمسة آخرون في هجمات تمت ليلاً وشارك بها عدد كبير من مقاتلي طالبان في منطقة بوشت رود غرب البلاد. وأكّد الناطق باسم وزارة الدفاع، غفور أحمد جاويد، أنّ السلطات أرسلت تعزيزات للمنطقة.

وقال جاويد، إنّ طالبان أيضاً تكبّدت خسائر ضخمة. وأوضح عضو مجلس الولاية داد الله قانيه، أنّ المسلحين استولوا على أسلحة وعربات مدرعة أثناء الهجوم. وكان 22 شخصاً على الأقل قتلوا، أول من أمس بعد أنّ انفجرت دراجة نارية مفخّخة وسط أنصار نظيفة يوسفيبك، المرشحة عن ولاية تخار.

وفي ولاية هرات هاجم مسلحان مكتب حملة مرشح في منطقة إنجيل، ما أدى إلى مقتل شخصين، وفق الناطق باسم الحاكم جيلاني فرهد. وقتل تسعة مرشحين معظمهم في عمليات قتل استهدفتهم، بحسب اللجنة المستقلة للانتخابات.

ووجّهت حركة طالبان تحذيراً للمرشحين للانسحاب من الانتخابات التي وصفتها بأنها مؤامرة أميركية خبيثة، وحضّت الناخبين على مقاطعتها. وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إنّ الحركة لن تدّخر جهداً لتعطيل هذه الانتخابات، محرّضاً على استهداف القوات الأمنية أثناء الانتخابات التشريعية.