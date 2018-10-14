٢٥٠ ألفاً يتظاهرون في برلين ضد تنامي العنصرية

المصدر: برلين - أ.ف.ب

نزل عشرات آلاف الألمان إلى شوارع العاصمة برلين، تعبيراً عن احتجاجهم على تنامي التيارات العنصرية في البلاد، خصوصاً بعد حوادث عدة وقعت في شرق ألمانيا كان لها وقع الصدمة.

وأعلن التجمع الداعي إلى التظاهرة، أن عدد المتظاهرين بلغ نحو ٢٥٠ ألفاً، بينما كان يتوقع مشاركة 40 ألفاً.

وقالت تيريزا هارتمان، الناطقة باسم التجمع الذي يحمل اسم «كلنا واحد»، إن العدد الكبير للمتظاهرين هو دليل «نجاح» التظاهرة.

وأطلق المتظاهرون هتافات مثل «قولوها بصوت عالٍ، نحن كلنا واحد ولن نتفرق». ووسط طقس مشمس، سار المتظاهرون في قلب برلين حتى بوابة براندبورغ الشهيرة، حيث تعاقب على المسرح عدد من المغنين. ورفعت لافتات كتب عليها «لا مكان للنازيين» و«عمليات الإنقاذ في البحر ليست جريمة» في إشارة إلى إنقاذ المهاجرين في البحر.

ويتألف تجمع «كلنا واحد» من منظمات غير حكومية وفنانين ونقابات ومنظمات دينية وخيرية.