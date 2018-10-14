مقتل 19 شخصاً بانفجار أنبوب نفط في نيجيريا

المصدر: لاغوس - د.ب.أ

لقي 19 شخصاً على الأقل حتفهم في انفجار خط أنابيب نفط في نيجيريا. وقال ناطق باسم السلطات في القرية التي وقع الانفجار بالقرب منها، أمس، إن عدد الضحايا مرشح للزيادة، وأوضح أنه من المرجح أن يكون سكان في القرية حاولوا سرقة نفط من موضع تسريب في الخط.

ووقع الحادث بالقرب من قرية أومو أودورو في منطقة أوسيسيوما في ولاية أبيا جنوبي البلاد. من جانبها، قالت الشركة الحكومية المشغلة لخط الأنابيب إن الحادث تسبب فيه لصوص كانوا يسرقون النفط من الخط. يشار إلى أن نيجيريا وأنغولا تُعدّان أكبر منتجين للنفط في القارة الأفريقية.