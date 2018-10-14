تصفية «داعشيين» في داغستان

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

قُتل مسلحان على صلة بتنظيم داعش الإرهابي، أمس، خلال عملية لمكافحة الإرهاب في جمهورية داغستان بالقوقاز الروسي. وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في بيان، إن المسلحين اللذين كانا متحصنين في منزل ريفي بمنطقة خاسافيورت، «رفضا الاستسلام وتم القضاء عليهما» خلال تبادل لإطلاق النار مع قوى الأمن.

وأوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن المسلحين يشتبه بتورطهما في عدد كبير من الهجمات التي استهدفت الشرطة، وخصوصاً في قتل اثنين من عناصر الشرطة العام الجاري. وذكرت اللجنة أن اثنين من عناصر جهاز الأمن وعنصراً من الحرس الوطني الروسي أصيبوا بجروح أيضاً خلال هذه العملية.

وأكدت أن العملية استهدفت «إنهاء الأنشطة الإجرامية لأنصار تنظيم داعش في منطقة خاسافيورت». وتعد داغستان، المجاورة للشيشان، ويشكل المسلمون أكثرية سكانها، واحدة من أفقر المناطق غير المستقرة في روسيا، ودائماً ما تتعرض لهجمات تنظيم داعش.