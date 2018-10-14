16 قتيلاً باعتداء إرهابي في الصومال

المصدر: مقديشو - وكالات

قُتل 16 شخصاً جنوب غربي الصومال، في اعتداء انتحاري مزدوج استهدف مطعماً ومقهى. وقال مختار أدان، مسؤول الشرطة في عاصمة إقليم بيدوة، حيث وقع الاعتداء، إن «الانفجار الأول استهدف مطعماً قرب الدوار الرئيس في المدينة، وتشير المعلومات التي حصلنا عليها إلى أن انتحارياً فجّر نفسه فقتل 16 شخصاً وأصاب 50 آخرين». واستهدف انفجار ثانٍ مقهى، وسقط عدد من الضحايا.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الاعتداء المزدوج. ووقع الهجومان بعد ضربة جوية للقوات الأميركية ضد متشددي الحركة في منطقة هاراديري بإقليم جلمدج. وقال الجيش الأميركي، أمس، إنه ما زال يقيّم أثر هذه الضربة الجوية التي نُفذّت، أول من أمس، بالتعاون مع الجيش الصومالي.