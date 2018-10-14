لافروف: حريصون على العمل مع مصر لتعزيز أمن الطيران

المصدر: القاهرة - رويترز

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن بلاده حريصة على العمل مع مصر فيما يتعلق بتعزيز أمن الطيران، وذلك بعد مرور ثلاثة أعوام على إسقاط طائرة روسية في هجوم بقنبلة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص كانوا على متنها.

وفي مقال نشرته صحيفة «الأهرام» المصرية الرسمية قبل زيارة مقررة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى موسكو هذا الأسبوع، أشاد لافروف بما سماه «الشراكة متعددة الأوجه» مع مصر.

وقال في المقال المنشور باللغة العربية: «من المهم اليوم مواصلة الجهود المشتركة التي تستهدف دعم أمن مواطني البلدين بما في ذلك على متن الطائرات». وقال لافروف إن العلاقات بين روسيا ومصر قوية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغت قيمته 6.5 مليارات دولار سنوياً. وبثّت وكالة تاس الروسية للأنباء تقريراً تضمن مقتطفات من هذا المقال.