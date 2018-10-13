البنتاغون تحقق في خرق إلكتروني

المصدر: (رويترز)

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها تحقق في خرق إلكتروني لبعض سجلات السفر لديها على نحو أدى إلى كشف معلومات شخصية.

وقال اللفتنانت كولونيل جوزيف بوتشينو المتحدث باسم البنتاغون أمس الجمعة إنه حدث خرق لبعض "المعلومات المحددة للهوية الشخصية" بعدما تم اختراق موقع "متعهد تجاري واحد".

وأضاف أن الخرق لم يؤثر إلا على نسبة صغيرة من العاملين وأن البنتاغون يحقق في الأمر. وتم إبلاغ القيادة العسكرية بهذا الخرق في الرابع من أكتوبر.

وقال تقرير للحكومة الاتحادية الأسبوع الماضي إن البنتاغون كان بطيئا في حماية أنظمة أسلحة رئيسية من الهجمات الإلكترونية وإنه يجد من آن لآخر نقاط ضعف حرجة في تلك الأنظمة يمكن أن يستغلها المخترقون.