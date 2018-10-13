34 قتيلاً بانزلاقات تربة في أوغندا

المصدر: كمبالا - أ.ف.ب

قتل ما لا يقل عن 34 شخصاً في انزلاقات تربة سببتها أمطار غزيرة في شرق أوغندا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الصليب الأحمر، أمس.

وقالت الناطقة باسم منظمة الصليب الأحمر في أوغندا إيرين ناكاسيتا: «يمكنني تأكيد مقتل 34 شخصاً، علينا أن ننتظر انتهاء تقييم جار قبل أن نعرف عدد المفقودين، السبب هو أن النهر فاض جراء أمطار غزيرة، عندما فاضت المياه جرفت معها عدداً من الصخور الكبيرة، ما دمّر بيوت السكان، فرق البحث والإنقاذ التابعة لنا لا تزال على الأرض تجلي السكان وتنتشلهم من بين الأنقاض».

وأوضحت أن الصليب الأحمر أرسل مواد إغاثة مثل الأقمشة المشمعة والأغطية وأجهزة تنقية المياه.

وكانت ناكاسيتا نشرت، أول من أمس، على تطبيق «واتساب» صوراً لموقع قالت إنه انزلاق أرضي ضخم، تظهر فيها جثث مقطعة الأوصال عالقة في الوحول التي تسبب بها الفيضان النهري في منطقة بودودا على بعد 250 شرق العاصمة كمبالا. من جهته، قال نيثان توموهاميي، وهو مدير منظمة إغاثة تساعد المدنيين في الكوارث الطبيعية والنزاعات، إن ما بين أربع أو خمس قرى تضررت.

وربما أيضاً مدرسة ابتدائية. وكتب الرئيس يويري موسيفيني على «تويتر»: تلقيت النبأ الحزين عن تسبّب انزلاقات أرضية بأضرار كبيرة في ضاحية بودودا، ما أدى إلى مقتل عدد من السكان، لقد أرسلت الحكومة فرق إنقاذ إلى المناطق المتضررة.