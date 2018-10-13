رئيس وزراء اليابان في زيارة نادرة إلى الصين أواخر أكتوبر

المصدر: بكين - أ.ف.ب

أعلنت بكين، أمس، أنّ شينزو آبي سيقوم بأول زيارة لرئيس حكومة ياباني إلى الصين منذ 2011 في وقت لاحق هذا الشهر، في مؤشر جديد على تحسّن العلاقات بين البلدين.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ بأن زيارة آبي ستحصل من 25 إلى27 أكتوبر في الذكرى الأربعين لتوقيع معاهدة السلام والصداقة بين الدولتين. وأضاف الناطق الصيني أنّ الزيارة ستعزّز علاقاتنا الثنائية وتعيد التعاون الثنائي إلى مساره الصحيح، مؤكّداً أنّ الجانبين سيعملان سوية لدعم التعددية ونظام التبادل التجاري الحر.

وأعلن لو عن تنظيم مراسم للاحتفال بمعاهدة الصداقة الصينية - اليابانية التي تم التوقيع عليها في 23 أكتوبر 1978. وكان آبي والرئيس الصيني شي جينبينغ التقيا مرات عدة على هامش فعاليات دولية، لكن لم يقم أي رئيس حكومة ياباني بزيارة رسمية للصين منذ 2011، كما لم يقم أي رئيس صيني بزيارة لليابان منذ 2010.