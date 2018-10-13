رئيس فنزويلا: إدارة ترامب تريد اغتيالي

المصدر: كراكاس - رويترز

اتهم رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسعي لاغتياله، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً.

ورداً على سؤال بشأن تصريحات مادورو، قال ناطق باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: «إن السياسة الأميركية التي تفضّل عودة الديمقراطية بطريقة سلمية ومنظمة في فنزويلا لم تتغير». وقال مادورو في تصريحات بثها التلفزيون: «إن الولايات المتحدة طلبت من حكومة كولومبيا المجاورة قتله».

وأضاف: «تلقوا أمراً من البيت الأبيض بقتل مادورو، لن يمسّوا شعرة واحدة مني». ولم يقدم مادورو تفسيراً لاتهاماته كما لم يقدم أي دليل عليها. ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية على طلب للحصول على مزيد من المعلومات. واتهم البيت الأبيض حكومة مادورو، الأربعاء الماضي، بالتورّط في مقتل سياسي فنزويلي مسجون تقول السلطات إنه انتحر، لكن أحزاب المعارضة تقول إنه قُتل.