سرقة عتاد حربي تطيح بوزير دفاع

المصدر: أ ف ب

استقال وزير الدفاع البرتغالي خوسيه البرتو اويريدو الجمعة اثر قضية سرقة عتاد حربي عثر عليه لاحقا بفضل تواطؤ بين اللصوص المفترضين وعسكريين مكلفين التحقيق.

وبرر الوزير استقالته بقوله أنه يريد أن يجعل القوات المسلحة البرتغالية تتفادى "الاضعاف من خلال هجمات سياسية" تستهدفه، بحسب الاستقالة التي أوردت نصها وكالة الانباء البرتغالية "لوزا".

وأضاف "أنفي قطعيا أن يكون تم ابلاغي بأية عملية تمويه تستهدف حماية من سرق أو سرقوا".

وتم توقيف العديد من مسؤولي الشرطة العسكرية العدلية والدرك نهاية سبتمبر للاشتباه في تنظيمهم عملية استعادة عتاد عسكري مع مرتكبي السرقة الذين تمكنوا بذلك من الافلات من قبضة السلطات.

وبحسب الصحافة المحلية فإن أحد مسؤولي الشرطة القضائية العسكرية أكد أثناء الاستجواب ان وزارة الدفاع تلقت تقريرا يصف العملية المدبرة لاستعادة العتاد.

ونهاية يونيو 2017 تسلل مجهولون إلى مخزن أسلحة لجيش البر في تانكوس وسط البرتغال وسرقوا 150 قنبلة يدوية و44 قذيفة مضادة للدبابات و18 قنبلة مسيلة للغاز و1450 رصاصة.

وتم العثور على هذه الأسلحة باستثناء الذخيرة اثر وشاية من مجهول، في ارض خلاء تبعد 20 كلم من المخزن.