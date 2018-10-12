القضاء التركي يطلق سراح القس الأميركي

المصدر: وكالات

أمرت محكمة تركية اليوم الجمعة بإخلاء سبيل القس الأميركي أندرو برانسون الذي أثار احتجازه ثم وضعه قيد الإقامة الجبرية أزمة خطيرة بين أنقرة وواشنطن.

وقضت محكمة علي آغا في منطقة إزمير (غرب) بالسجن ثلاثة أعوام وشهرا بحق برانسون لكنها أفرجت عنه لانقضاء مدة محكوميته ولسلوكه خلال المحاكمة.

وحكم على برانسون بهذه العقوبة بعد إدانته بـ"دعم منظمات ارهابية" .

كذلك، تجاوبت المحكمة مع طلب النيابة رفع الاقامة الجبرية عن برانسون والسماح له بمغادرة تركيا.

ويقيم برانسون في تركيا منذ نحو عشرين عاما ويترأس كنيسة بروتستانتية صغيرة في إزمير. وينفي اتهامه بممارسة انشطة "إرهابية".

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