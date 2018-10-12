صفقة سرية بين أميركا وتركيا بشأن القس برانسون

قالت شبكة تلفزيونية أميركية، أمس، نقلاً عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب، إن واشنطن وأنقرة توصلتا إلى اتفاق يفضي إلى الإفراج عن القس الأميركي، أندور برانسون، الذي تحتجزه تركيا منذ عامين.

ونقلت «ان بي سي نيوز» عن مسؤولين، وشخص ثالث على إطلاع على الأمر، توقعهم بأن يعود برانسون إلى منزله في ولاية نورث كارولينا، خلال الأيام المقبلة، بعد إفراج الحكومة التركية عنه، بعد عامين من السجن.

وأوضحت المصادر، أن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري، يقضي بإسقاط القضاء التركي في الجلسة المقبلة، المقررة اليوم الجمعة، عدداً من التهم الموجة لرجل الدين الأميركي. واشنطن - وكالات