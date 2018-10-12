ماليزيا تلغي عقوبة الإعدام

المصدر: كوالالمبور- أ ف ب

قرّرت الحكومة الماليزية إلغاء عقوبة الإعدام، وفق ما أعلن وزير الاتصالات غوبيند سينغ ديو، أمس، في خطوة رحبت بها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، لاسيما مع انتظار أكثر من 1200 شخص تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد. وينصّ القانون الماليزي الحالي على عقوبة الإعدام شنقاً لمجموعة من الجرائم تتراوح بين القتل والخطف، مروراً بحيازة أسلحة نارية وتهريب المخدرات.

وقال الوزير: «الحكومة موافقة على إلغاء عقوبة الإعدام، آمل أن يتم تعديل القانون قريباً»، موضحاً أن الحكومة اتخذت قرار إلغاء العقوبة القصوى على ضوء معارضة الماليزيين المتزايدة لها. وقال وزير الشؤون الحكومية ليو فو كيونغ، إنه سيكون هناك وقف لتنفيذ إعدام السجناء المحكومين بذلك، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.