«بنتاغون» توقف تحليق الشبح «إف- 35»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أمرت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون»، أمس، بوقف كل الطلعات الجوية لأسطول طائرات الشبح المقاتلة «إف-35»، بعد أول حادث تحطم من نوعه للمقاتلة الأعلى كلفة في التاريخ. وتحطمت طائرة «إف-35 بي» تابعة للمارينز بشكل كامل، خلال طلعة تدريبية في ولاية كارولاينا الجنوبية في 28 سبتمبر الماضي.

وتمكن قائد الطائرة من القفز بأمان بمظلته. وقال الناطق باسم برنامج طائرات «إف-35» جو ديللافيدوفا، في بيان، إنّ الولايات المتحدة مع شركائها الدوليين وضمنهم بريطانيا وإسرائيل علّقوا مؤقتاً عمليات طيران «إف-35» من أجل إجراء كشف واسع النطاق على أنبوب وقود داخل المحرك في كل الطائرات التي تمّ إنتاجها.

وأضاف: «إجراء الكشف يعود إلى البيانات الأولية للتحقيقات المستمرة في حادث تحطم طائرة «إف-35 بي» في محيط بيوفورت في كارولينا الجنوبية».

وأشار إلى أنّ أنابيب الوقود التي يعتقد أنها تسببت بالحادث يجب أن تستبدل، وإذا كانت الأنابيب الموجودة من النوع الجيد، فإنّ هذه المقاتلات تعود إلى الخدمة الاعتيادية. ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الكشف في غضون يوم أو يومين. ولفت ديللافيدوفا إلى أنّ الهدف الرئيسي الذي يلي أي حادث هو منع حوادث مستقبلية مماثلة، مضيفاً: «سنتخذ كل إجراء لضمان عمليات جوية آمنة بينما نستمر بتسليم وتحديث مقاتلة إف-35».

من جهتها، أعلنت بريطانيا، أنّ هذا الإجراء لم يؤثّر على كل طائراتها من طراز «إف-35»، وأنّ بعض مهمات الطيران قد جمدت ولم تلغَ. وقال ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية: «الأمن هو هاجسنا الأكبر، لذا فإنّ بريطانيا قررت تجميد الطلعات الجوية لبعض طائرات «إف-35» كإجراء وقائي.