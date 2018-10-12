ترامب: سيئول لن ترفع العقوبات عن بيونغيانغ من دون موافقتنا

المصدر: واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن كوريا الجنوبية لن ترفع العقوبات عن بيونغيانغ من دون موافقة واشنطن، وذلك بعد تراجع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية عن تصريحات، بأنّ بلادها تعيد النظر في بعض العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها على بيونغيانغ.

ويشجّع ترامب حلفاء الولايات المتحدة على مواصلة فرض العقوبات على كوريا الشمالية، حتى تتخلى عن السلاح النووي، وذلك في إطار حملة إدارته لفرض أقصى الضغوط على بيونغيانغ. وقال ترامب، أول من أمس، رداً على سؤال بشأن ما تردد عن تفكير سيئول في رفع بعض العقوبات عن بيونغيانغ: «لن يفعلوا ذلك من دون موافقتنا، لا يفعلون أي شيء دون موافقتنا».

وأشارت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، خلال جلسة برلمانية، الأربعاء، إلى أنّ سيئول تدرس تخفيف العقوبات التي تفرضها على بيونغيانغ لتشجيعها على التخلي عن سلاحها النووي. وتراجعت كانج لاحقاً عن تصريحاتها، بعدما أثارت انتقادات من بعض النواب المحافظين، وقالت إنّ على كوريا الشمالية الاعتذار أولاً عن الهجوم. ونفت وزارة الخارجية في سيئول أيضاً بشكل رسمي إعادة النظر في العقوبات.