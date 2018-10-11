ترامب مهدداً الصين: لدي الكثير لأفعله

المصدر: ا ف ب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إن الصين تعتقد أن الأميركيين "أغبياء"، مؤكداً أنه مستعد لإيلامها اقتصاديا بشكل أكبر.

وصرح لشبكة فوكس نيوز أن الصينيين "عاشوا بشكل جيد لفترة طويلة، وبصراحة أعتقد أنهم يعتقدون أن الأميركيين أغبياء".

وتباهى ترامب بفرض رسوم على سلع صينية مستوردة بقيمة 250 مليار دولار، وقال إنه "كان لها تأثير كبير".

وأضاف "لقد انخفض اقتصادهم بشكل كبير جدا"، مضيفا "لدي الكثير الذي يمكن أن أفعله لو أردت. ولا أريد أن أفعل ذلك ولكن عليهم الحضور إلى الطاولة" للتفاوض.

ويضغط ترامب على الصين لتحسين شروطها التجارية بالنسبة للمنتجات الأميركية وانهاء ما تقول الشركات الاميركية أنه سرقة واسعة لملكيتها الفكرية.

وردت الصين بفرض رسوم مقابلة تقول ادارة ترامب إنها تظهر تدخل الصين السياسي نظرا لاستهدافها منتجات من ولايات مهمة لانتخابات منتصف الولاية التي ستجري الشهر المقبل.

وقال صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع إن الحرب التجارية أدت إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي في الصين للعام 2019 بحيث ستشهد الصين أدنى معدل نمو منذ 1990، ولكنه خفض كذلك توقعاته لنمو الاقتصاد الاميركي والعالمي.

وكرر ترامب أن الرئيسين السابقين باراك اوباما وجورج دبليو بوش "سمحا للصين بالخروج عن السيطرة".

وقال "لن ندفع 500 مليار للصين كل سنة لإعادة بنائها"، في إشارة مرجحة إلى إجمالي الواردات السنوية من السلع الصينية إلى الولايات المتحدة.

وأضاف "لقد ساعدنا في إعادة بناء الصين أكثر من أي جهة اخرى. لقد ساعدنا في إعادة بنائها".

وتأتي هذه اللغة غير الدبلوماسية على خلفية تزايد الخلافات بين الصين والولايات المتحدة في عدة مجالات.

وقالت السلطات الاميركية الاربعاء انها اعتقلت شخصا تعتقد أنه عميل صيني لتخطيطه للحصول على أسرار تجارية من شركة "جي آي افييشن" للطيران وغيرها من الشركات.