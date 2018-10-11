إعصار يقطع الكهرباء عن مئات الآلاف من السكان في شرق الهند

المصدر: البيان الإلكتروني

اجتاح إعصار الساحل الشرقي للهند اليوم الخميس ودمر أكواخا واقتلع أشجارا وأسقط خطوط الكهرباء والهاتف لتنقطع الكهرباء عن مئات الآلاف من السكان وفق ما ذكرت رويترز.

وقالت هيئة الأرصاد الهندية إن الإعصار المداري (تيتلي) المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 165 كيلومترا في الساعة وصل إلى البر في منطقة سريكاكولام بولاية أندرا براديش في الساعات الأولى من الصباح.

ولم ترد بلاغات عن سقوط قتلى لكن الإعصار تسبب في دمار كبير في البنية التحتية وقطع طرقا مما أعاق جهود الإغاثة.

وقال كيه. دانانجايا ريدي المسؤول الإداري بمنطقة سريكاكولام لرويترز "نخشى سقوط ما يتراوح بين ستة وسبعة آلاف عمود كهرباء... الكهرباء مقطوعة الآن عما يتراوح بين 400 ألف و500 ألف شخص".

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون اقتلاع الرياح لأسطح معدنية للعديد من المنازل.

وقال المفوض الخاص لشؤون الإغاثة بشنوبادا سيثي "سببت العاصفة أمطارا تتراوح شدتها بين غزيرة وغزيرة جدا في بعض المناطق (بولاية) أوديشا وألحقت أضرارا بمنازل وأعمدة إنارة وأدت لقطع طرق بسبب سقوط الأشجار".

وأضاف "ما زلنا نقيم الأضرار ونعمل على فتح الطرق".

وأجلى المسؤولون في الولاية أكثر من 300 ألف شخص وأوقفوا العمليات في ميناء باراديب وألغوا الكثير من رحلات القطارات والطيران أمس الأربعاء.