طهران استغلت البحر لتهديد جيرانها ومصالح أميركا

المصدر: دبي - البيان

أكد التقرير الأميركي أن إيران استغلت البحر لمواجهة جيرانها في دول الخليج، وعملت ضد المصالح الأميركية، مشيراً إلى أن لها أهدافاً واضحة في بسط نفوذها وتوسيع نطاق قوتها في الخليج العربي وما وراءه أيضاً.

وقامت زوارق تابعة للبحرية الإيرانية بمضايقات غير آمنة وغير احترافية لسفن البحرية الأميركية في المياه الدولية مرات عدة، وفق ما قاله الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية. وسجلت البحرية الأميركية 14 مضايقة من هذا النوع العام الماضي، و36 مضايقة في 2016، و22 مضايقة في 2015.

ومثلت تلك المضايقات خطورة كبيرة نجمت عن المواجهة بين الزوارق البحرية الإيرانية وقوات البحرية الأميركية. وفي يوليو 2017 اضطرت سفينة بحرية أميركية إلى تغيير مسارها لتجنب المواجهة مع عدد من زوارق البحرية الإيرانية، التي استخدمت أيضاً طائرات بدون طيار للاقتراب من سفن البحرية الأميركية. ويمتد نشاط البحرية الإيرانية الشرير إلى البحر الأحمر أيضاً، حيث تدعم في اليمن القوات الحوثية التي تمثل تهديداً متصاعداً للمصالح العسكرية والتجارية الأميركية.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن مضيق هرمز مياه دولية، وسوف تستمر الولايات المتحدة في التعاون مع حلفائها وشركائها لضمان حرية الملاحة وحرية تدفق السلع والتجارة في الممرات المائية الدولية، ومنها مضيق هرمز.

استفزازات بحرية

ويعيد التقرير للأذهان تعرّض سفينة بحرية سعودية لهجوم من سفينة بحرية تعمل بالتحكم عن بعد، وتعتقد البحرية الأميركية أن السفينة المهاجمة تابعة للبحرية الإيرانية. ومنذ ذاك الحين هدد الحوثيون وقاموا بهجمات ضد سفن تجارية سعودية، منها ناقلة بحرية في البحر الأحمر في يوليو العام الجاري. وأطلق الحوثيون الذين تدعمهم إيران في أكتوبر عام 2016، صواريخ مضادة للسفن على سفن حربية أميركية في المياه الدولية شمال باب المندب.

كما أن احتجاز إيران لبحارة غربيين بصورة غير قانونية من أشد الأعمال الاستفزازية التي قام بها النظام الإيراني، لكن النظام الإيراني ادعى أن البحارة الذي يحتجزهم اعترفوا بأنهم دخلوا المياه الإقليمية الإيرانية بصورة غير قانونية للقيام بدوريات فيها.