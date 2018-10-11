رئيس «إف بي آي»: قراصنة إيرانيون سرقوا بيانات شركات أميركية

المصدر: واشنطن - وكالات

أكد رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، كريستوفر راي، أن القراصنة الإيرانيين سرقوا بيانات تخص شركات وجامعات أميركية.

وأضاف راي، خلال شهادة أمام الكونجرس الأميركي، أمس، إن «القراصنة تمكنوا من سرقة كمية هائلة من البيانات». وأشار إلى أن «تنظيم داعش الإرهابي يوجه الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ الهجمات الإرهابية أينما كانوا». وتوقع مدير الـ«إف بي آي» أن يقوم الإرهابيون بـ«تنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف داخل الولايات المتحدة الأميركية وضد مؤسسات أو تجمعات بشرية، باستخدام طائرات دون طيار».

ولفت راي إلى أن «الهجوم الذي تعرض له رئيس فنزويلا مؤخراً بواسطة طائرة دون طيار، سلط الضوء على خطورة هذا النوع من الهجمات وإمكانية استخدامها داخل أميركا». وأكد أنه «يجري التحقيق في 5 آلاف قضية إرهابية في أميركا وحول العالم، وأن العام الماضي شهد إلقاء القبض على مئات الإرهابيين».