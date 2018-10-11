50 قتيلاً بينهم 7 أطفال بانقلاب حافلة في كينيا

المصدر: نيروبي - رويترز

أعلنت الشرطة الكينية أن 50 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم حينما انحرفت حافلة عند منحدر حاد على طريق يربط العاصمة نيروبي بمدينة كيسومو بغرب البلاد أمس، وانقلبت مرات عدة.

وقال ضابط الشرطة جيمس موجيرا من موقع الحادث: «يشير التقرير المبدئي الذي حصلنا عليه إلى أن السائق فقد السيطرة على الحافلة». وأحصت الشرطة وفرق الإنقاذ 50 قتيلاً بينهم سبعة أطفال.

وقال موجيرا إن «عدداً قليلاً من الناجين» نقلوا إلى مستشفيات قريبة. وبعث الرئيس أوهورو كينياتا بتعازيه لعائلات الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وقال على تويتر: «أود أن أناشد السائقين توخي الحذر دوماً لتجنب مثل هذا الحادث الكارثي».

ونقلت صحيفة «ديلي نيشن» عن قائد شرطة المرور صامويل كيمارو قوله إن 2345 شخصاً لقوا مصرعهم في حوادث سير في أنحاء البلاد خلال الأشهر العشرة الماضية.