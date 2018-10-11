توقّع رفع الإقامة الجبرية عن القس الأميركي برونسون في تركيا

المصدر: إسطنبول - د.ب.أ

أعلن إسماعيل جيم هالافورت، محامي القس الأميركي اندرو برونسون المحتجز في تركيا، أنه يتوقع أن يتم رفع الإقامة الجبرية عن موكله وإلغاء قرار منعه من السفر للخارج.

وتواصلت محاكمة برونسون يوم الجمعة الماضي في محافظة أزمير. وأكد هالافورت أيضاً صحة ما أوردته تقارير إعلامية تركية ذكرت أن ملف القضية أضيف إليه قبل أيام قليلة من استئناف المحاكمة، أقوال سرية جديدة لشاهدين تدين موكله. كان برونسون (50 عاماً) قد ألقي القبض عليه في 2016،.

وكانت محكمة تركية قد حولت الحبس الاحتياطي للقس إلى الوضع تحت الإقامة الجبرية في نهاية يوليو الماضي، وتتهم السلطات التركية برونسون بدعم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) المحظور وحركة الداعية فتح الله غولن، كما تتهمه بالتجسس. ويطالب الادعاء العام بسجن برونسون لمدة تصل إلى 35 عاماً.

وتسببت واقعة برونسون في وقوع أزمة شديدة بين الولايات المتحدة وتركيا وفرض كل جانب عقوبات على الجانب الآخر.