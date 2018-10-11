ترامب: القمة مع زعيم كوريا الشمالية بعد انتخابات الكونغرس

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الاستعدادات لعقد قمّة ثانية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قطعت شوطاً كبيراً.

وقال ترامب أثناء زيارة له إلى ولاية آيوا لحضور اجتماع، إنه يرغب في أن تُعقد هذه القمة الثانية بعد انتخابات السادس من نوفمبر المقبل، موضحاً أنه مشغول جداً في التحضير للحملة، قائلاً: «لا أستطيع الآن المغادرة». ولم يُفوّت الرئيس الأميركي الفرصة للتعبير عن الحبّ المتبادل بينه وبين كيم، وقال: «أحبّه كثيراً ويحبّني كثيراً». وكان الرئيس الأميركي قال إنّه وكيم «وقعا في حبّ بعضهما البعض»، منوّهاً بالرسائل الرائعة التي أرسلها إليه الزعيم الكوري الشمالي.