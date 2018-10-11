إسبانيا تلاحق خلية إرهابية خططت لاعتداءات كاتالونيا

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

بدأ القضاء الإسباني، أمس، ملاحقات ضد ثلاثة أعضاء مفترضين في الخلية الإرهابية التي خططت للاعتداء المزدوج في أغسطس 2017 في كاتالونيا، الذي أسفر عن 16 قتيلاً و140 جريحاً، وذلك في مرحلة أخيرة قبل إحالتهم إلى القضاء.

ويلاحق قاضي التحقيق فرناندو أندرو في أعلى محكمة في مدريد للنظر في قضايا الإرهاب، محمد هولي شملال (21 عاماً) وإدريس أوكبير (29 عاماً) لانتمائهما إلى منظمة إرهابية وحيازة متفجرات.

ونجا الأول من انفجار المنزل الذي كانت الخلية تعد فيه متفجرات، فيما استأجر إدريس أوكبير باسمه الشاحنة التي استخدمت لقتل 14 شخصاً وإصابة 128 في شوارع برشلونة.

ويلاحق سعيد بن يازا (25 عاماً) الذي قدم على ما يبدو معدات للخلية، بتهمة التعاون مع منظمة إرهابية.