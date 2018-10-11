السجن 20 عاماً لمسؤولين أفغانيين لتسليمهما أسراراً لباكستان

المصدر: كابول - رويترز

أفاد ممثل للادعاء الأفغاني، أمس، أن محكمة عاقبت مسؤولين عسكريين أفغانيين اثنين بالسجن 20 عاماً لنقلهما أسرار الدولة إلى باكستان.

وذلك بعد محاكمة دامت عامين. ويسلط الحكم الضوء على اعتقاد قائم منذ فترة طويلة بين أفغانستان وباكستان بأن كلاً منهما لا تعمل بشكل كافٍ لمنع تنفيذ المتشددين هجمات عبر الحدود.

وتم القبض على شاه محمد ونذير الله عام 2016 بعد السفر إلى باكستان لتسليم معلومات لوكالة المخابرات الباكستانية. وقال مسؤولون إن الاثنين دفعا ببراءتهما إلا أنهما «اعترفا بجريمتهما» في نهاية الأمر أمام المحكمة العسكرية في مدينة جلال آباد بشرق البلاد.

وقال ممثل الادعاء العسكري نجيب الرحمن نديم: «أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً على كل منهما». وأضاف أن المتهمين نقلا معلومات سرية عن هجمات وتفجيرات قنابل.

ورفض توريالاي موكانين محامي الدفاع، حكم المحكمة الصادر أول من أمس، وقال: «تعرض مُوكلاي للضرب خلال التحقيقات وأُرغما على الاعتراف، لا نقبل الحكم وسنستأنف».