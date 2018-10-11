المصدر: نجامينا - أ.ف.ب

أعلن ناطق باسم الجيش التشادي في نجامينا، أن ثمانية جنود تشاديين قتلوا، أمس، في منطقة بحيرة تشاد خلال مواجهات مع إرهابيين من بوكوحرام، قتل خلالها أيضاً 48 عنصراً من التنظيم المتطرف.

وقال الناطق، «هاجم إرهابيو بوكوحرام في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء موقعاً لقوات الدفاع في بلدة كايجا كيندجي»، مضيفاً أن قوة الجيش «تصدت بقوة» للمهاجمين، ما أدى إلى مقتل ثمانية جنود تشاديين، وإصابة أحد عشر آخرين، في حين قتل 48 عنصراً من جماعة بوكوحرام.

وكثف الجيش النيجيري منذ أسابيع عدة عملياته في منطقة بحيرة تشاد وخصوصاً عبر ضربات جوية استهدفت الجماعة الإرهابية، بحسب مصادر عسكرية نيجيرية.