ترامب: 3 أو 4 مواقع مطروحة للقمة مع كيم أون

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أنّ الاستعدادات لعقد قمة ثانية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قطعت شوطاً، وأن البحث في مكان إجراء اللقاء انحصر الآن بـ«3 أو 4» مواقع.

وقال ترامب الذي عقد قمة أولى تاريخية مع كيم في يونيو في سنغافورة، إن القمة الثانية التي لم يحدّد موعدها بعد «ستجري في وقت غير بعيد» و«على الأرجح» لن تعقد في سنغافورة. وأضاف، بعد إعلانه استقالة سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، أنّه «في نهاية المطاف» من الممكن أن تُعقد قمة بينه وبين كيم على الأراضي الأميركية أو في كوريا الشمالية.

اجتماع

وأكد ترامب أن وزير الخارجية مايك بومبيو عقد اجتماعاً جيداً مع كيم. وكانت سيؤول أعلنت أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية توافقتا على عقد قمة ثانية بين ترامب وكيم «في أقرب وقت»، وذلك بعد مباحثات «مثمرة» بين بومبيو والزعيم الكوري الشمالي.