تركيا تعتقل 90 سياسياً وناشطاً كردياً

المصدر: إسطنبول - وكالات

اعتقلت الشرطة التركية عشرات الأشخاص للاشتباه بعلاقتهم بحزب العمال الكردستاني، في عملية أمنية شملت تسعة مدن، وفق بيان صدر أمس، عن مكتب الادعاء العام المحلي في ديار بكر ذات الغالبية الكردية والتي شهدت أيضاً حصول اعتقالات.

وأعلن «حزب الشعوب الديمقراطي» التركي المعارض الموالي للأكراد، أن الشرطة التركية اعتقلت أكثر من 90 شخصا من السياسيين والنشطاء المحليين.

وقالت الناطقة باسم الحزب، برمالي ديميردوجن، إن بين المعتقلين العديد من السياسيين التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي. ويواجه المعتقلون اتهامات بأن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور (بي كيه كيه)، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، منظمة إرهابية.

وقامت الشرطة التركية بمداهمات في تسع ولايات، إلا أن معظم الاعتقالات جرت في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية، بجنوب شرق البلاد.

كما ذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء التركية أنه تم مصادرة وثائق ومواد رقمية أثناء المداهمات. وقالت الوكالة إن ثمة 151 مذكرة توقيف صدرت بشكل عام ضد أشخاص تربطهم صلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني.