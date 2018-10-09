الإعصار مايكل يضرب فلوريدا بقوة كبيرة

المصدر: (رويترز)

قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير اليوم الثلاثاء إن الإعصار مايكل يكتسب المزيد من القوة ومن المتوقع أن يكون إعصارا كبيرا عندما يصل إلى البر في شمال غرب فلوريدا غداً.

والأعاصير الكبيرة هي الأعاصير من الفئة الثالثة فما فوقها.

وقال المركز إنه تم رصد مركز الإعصار مايكل في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت غرينتش) على بعد حوالي 500 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من أبالاتيشكولا في فلوريدا.

وأضاف أن الرياح المصاحبة للإعصار تبلغ سرعتها القصوى 175 كيلومترا في الساعة.

وكانت العاصفة تتحرك شمالاً فوق شرق خليج المكسيك.

وأضاف المركز الذي يتخذ من ميامي مقرا له "من المتوقع أن تشهد المناطق على طول شمال شرق ساحل الخليج ارتفاعاً خطيراً في الأمواج نتيجة العاصفة ورياحاً قوية وأمطاراً غزيرة".